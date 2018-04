Piaggio, S&P alza rating “BB-“

editato in: da

(Teleborsa) – Standard & Poor’s premia Piaggio. L’Agenzia statunitense ha infatti alzato il rating sul Gruppo da “B+” a “BB-”.

Secondo quanto comunicato dagli analisti di Standard & Poor’s, “l’upgrade riflette il maggior fatturato e margine lordo in Europa, che insieme a un rigoroso controllo dei costi di struttura, hanno generato nel 2017 una performance operativa sopra le nostre attese e un EBITDA superiore a 190 milioni di euro. Inoltre, dopo investimenti e dividendi, la Società è stata in grado di generare flussi di cassa positivi e di ridurre il debito. Ora ci aspettiamo che nel 2018 Piaggio manterrà un cash flow rapportato al debito [rettificati secondo le metodologie di S&P] tra 15 e 20%, riducendo la leva nel 2019”, spiega il produttore di scooter in una nota.

Nello stesso comunicato S&P ha inoltre confermato l’Outlook “stabile”, aggiungendo che “riflette le aspettative che Piaggio continuerà a produrre solide prestazioni operative, mantenendo in Europa la propria quota di mercato e la leadership nel segmento scooter. Riteniamo inoltre che Piaggio registrerà un EBITDA Margin [rettificati secondo le metodologie di S&P] superiore al 12%, generando così un rapporto tra cash flow e il debito di circa il 20% nel 2018 e nel 2019.”

L’upgrade fa bene al titolo Piaggio, in rialzo del 2,83% sul listino milanese.