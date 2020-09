Piaggio, robot Gita si aggiudica “menzione d’onore” a Innovation by Design 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il rivoluzionario robot Gita, progettato, sviluppato e prodotto da Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio incentrata su robotica e mobilità del futuro specializzata, si è aggiudicato la “menzione d’onore” nella categoria mobilità agli Innovation by Design 2020 della rivista Fast Company.

I premi sono un riconoscimento ambito per le persone e le imprese che considerano il design come uno strumento al servizio dell’innovazione ed Innovation by Design è l’unico concorso che riconosce la creatività come la risultanza dell’incrocio tra design, business e innovazione.

“Siamo orgogliosi di essere stati inclusi da Fast Company nell’elenco delle principali aziende innovatrici al mondo, con le quali condividiamo la passione per il design e lo consideriamo centrale per lo sviluppo di prodotti e servizi”, ha commentato Greg Lynn, CEO di Piaggio Fast Forward, aggiungendo “questo premio è il riconoscimento del lavoro svolto con Gita per ridefinire la micro-mobilità del nuovo secolo”.

“Il design innovativo è oggi più che mai una necessità”, ha affermato Stephanie Mehta, direttore responsabile di Fast Company, spiegando che i premiati di quest’anno “coniugano creatività, inventiva e umanità per affrontare problematiche tra le più attuali, come la pandemia globale, l’ingiustizia razziale e la disuguaglianza economica”.

I vincitori 2020 sono stati scelti tra oltre 4.000 proposte in più di venti categorie. Tra i premiati anche i progetti, prodotti e servizi di Spotify, Google, Disney+.

Gita è un robot carrier della tipologia “follow me”, in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un’autonomia di 4 ore. Viene prodotto nel nuovo stabilimento di Piaggio Fast Forward situato nel quartiere di Charlestown, a Boston, e la commercializzazione, iniziata lo scorso novembre sui canali on-line, prevede una prima fase dedicata al mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.