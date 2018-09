Piaggio presenta in India la nuova gamma di Ape a gas naturale e metano

editato in: da

(Teleborsa) – Ape, il brand che ha rivoluzionato la mobilità leggera commerciale e che quest’anno celebra i 70 anni dalla sua nascita, si rinnova continuamente: nei giorni scorsi il Gruppo Piaggio ha presentato a Pune la nuova gamma di Ape alimentate a gas naturale e metano, Ape Xtra LDX e Ape Auto DX. La nuova gamma è destinata inizialmente al mercato indiano e successivamente ai Paesi in via di sviluppo. Sono le prime varianti di Ape dotate di motore raffreddato ad acqua e offrono le migliori performance della categoria in termini di potenza, ripresa, consumi e manutenzione.

In India il Gruppo Piaggio sta registrando un momento particolarmente positivo: nel primo semestre del 2018 è stata raggiunta la quota di mercato complessiva dei veicoli a tre ruote del 22,8%, e nel singolo mese di agosto 2018, la consociata Piaggio Vehicles Pvt Ltd (PVPL) ha venduto 27.289 veicoli, in crescita del 23% rispetto alle 22.175 unità vendute nello stesso mese del 2017. A tale risultato hanno contribuito positivamente entrambe le linee di business: le due ruote hanno segnato un progresso del 31,1% rispetto all’anno precedente (10.034 veicoli a due ruote contro i 7.652 di agosto 2017), mentre i veicoli commerciali hanno segnato un incremento delle vendite del 18,8% (17.255 unità ad agosto 2018 rispetto alle 14.523 unità vendute ad agosto 2017).