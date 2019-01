Piaggio, Moody’s alza il rating e rivede l’outlook

editato in: da

(Teleborsa) – Moody’s ha rivisto al rialzo il rating di Piaggio & C. a Ba3 da B1 e l’outlook da positivo a stabile.

Alzato da B1 a Ba3 anche il giudizio sulla emissione obbligazionaria da 250 milioni di euro con scadenza 2025.

La decisione, spiega l’agenzia di rating, riflette “il miglioramento della profittabilità dell’azienda, il rafforzamento del suo bilancio e la nostra previsione sui parametri di credito che dovrebbero restare coerenti con un livello Ba basso nei prossimi 18-24 mesi. Le nostre aspettative – ha dichiarato Paolo Leschiutta, Moody’s Senior Vice President e capo analista per Piaggio – riflettono la capacità dimostrata dalla società di crescere migliorando i margini in un ambiente operativo difficile. Anche se la crescita in tutta Europa rimarrà modesta, la capacità di innovazione del gruppo e la crescente diversificazione in Asia continueranno a supportare la redditività del gruppo“.