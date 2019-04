Piaggio, Mediobanca è positiva. Titolo in forte rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Protagonista Piaggio, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 2,29%.

Per gli analisti di Mediobanca il giudizio sul titolo è “outperform” ed il target price è stato ritoccato a 2,6 euro rispetto ai 2,5 indicati in precedenza, sulle aspettative di un semestre molto positivo.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della big delle due ruote evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Piaggio rispetto all’indice.

Lo status tecnico della società industriale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,435 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,379. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,491.