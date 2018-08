Piaggio, l’Ape sbarca in Cambogia

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue il piano di espansione dei veicoli commerciali del Gruppo Piaggio, con l’Ape alla conquista della Cambogia. Con 10.375 veicoli importati nel primo semestre del 2018 rispetto ai 668 veicoli importati nello stesso periodo del 2017, la Cambogia rappresenta uno dei mercati più dinamici e con un alto potenziale di crescita dell’area ASEAN (Association of South-East Asian Nations) per il segmento dei veicoli commerciali leggeri.

In Cambogia Ape è stata lanciata nella versione Ape City LPG, destinata al trasporto di persone, e, grazie a caratteristiche quali facilità di manovra in città, bassi consumi e green fuel, robustezza e sicurezza tipica delle tre ruote, rappresenta una soluzione innovativa per far fronte alle esigenze di mobilità in particolare nella capitale Phnom Penh e nella regione turistica del Siem Reap.