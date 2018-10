Piaggio insieme a Vitra a Colonia per presentare nuove applicazioni robot Gita

editato in: da

(Teleborsa) – Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio di cui rappresenta il più avanzato centro di ricerca sulla mobilità del futuro, e Vitra, innovativa azienda svizzera di design, sono presenti insieme a ORGATEC (Colonia, 23 – 27 ottobre), la più importante fiera internazionale dedicata alla progettazione degli ambienti di lavoro del futuro.

ORGATEC è stata scelta per presentare l’ultima versione di Gita: fino ad oggi testato con successo in spazi urbani aperti, Gita adesso esprime tutta la sua versatilità di device intelligente, sviluppando molteplici nuove funzioni dedicate ad ambienti domestici e professionali chiusi.

“Il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente e sarà sempre più dinamico e interconnesso”. ha dichiarato Greg Lynn, amministratore delegato di Piaggio Fast Forward. “Per questo motivo PFF ha collaborato con Vitra in occasione di ORGATEC al fine di sviluppare nuovi accessori abbinati a Gita per facilitare l’attività e la mobilità delle persone sugli ambienti di lavoro. Non posso immaginare per questo progetto una vetrina migliore di ORGATEC, l’epicentro del mondo del lavoro moderno”.

A Piazza Affari, corre il titolo di Piaggio che segna un rialzo del 3,05%.