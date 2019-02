Piaggio, forte incremento dell’utile 2018. Titolo accelera

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2018 il Gruppo Piaggio ha registrato performance in miglioramento rispetto all’anno precedente, la crescita di tutti i principali indicatori di conto economico, un deciso incremento del risultato operativo e dell’utile netto, maggiori investimenti e la riduzione del debito.

Il periodo si è concluso con ricavi consolidati in crescita del 4,3% a 1,39 miliardi (+8,2% a cambi costanti). L’Ebitda si è attestato a 201,8 milioni di euro, in aumento del 4,9% (+7,4% a cambi costanti) mentre il risultato operativo (Ebit) è stato pari a 92,8 milioni di euro, in forte incremento del 28,3% rispetto ai 72,3 milioni di euro nel 2017.

Il risultato ante imposte è stato pari a 67,8 milioni di euro (+69,4%).

L’utile netto consuntivato è stato di 36,1 milioni di euro, in crescita dell’80,6% rispetto ai 20 milioni di euro registrati nel 2017.

L’indebitamento finanziario netto (PFN) si è attestato a 429,2 milioni di euro, in miglioramento per 17,5 milioni di euro rispetto ai 446,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di distribuire un dividendo di 9 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (5,5 centesimi il dividendo distribuito per l’esercizio 2017), pari a euro 32.155.184,34; la data di stacco della cedola n. 12 è il giorno 23.04.2019, record date dividendo il 24.04.2019 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 25.04.2019.

Outlook. Piaggio conferma l’impegno di “generare una crescita della produttività con una forte attenzione all’efficienza dei costi e degli investimenti, nel rispetto dei principi etici fatti propri dal Gruppo”.

Sulla scia dei risultati positivi, il titolo sta correndo a Piazza Affari (+3,59%) ampliando la performance dell’avvio.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big delle due ruote rispetto all’indice di riferimento.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,093 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,029. L’equilibrata forza rialzista di Piaggio è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,157.