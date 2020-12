Piaggio, Forbes USA incorona Vespa Primavera e nuovo Beverly

editato in: da

(Teleborsa) – Ci sono il nuovo Beverly, fresco di lancio e la Vespa primavera tra i “cinque scooter del 2021”: questa la classifica pubblicata dalla prestigiosa testata economica statunitense Forbes sul suo sito che per il secondo anno consecutivo ha inserito scooter del Gruppo Piaggio che incassa, dunque, un autorevole endorsement che fa ben sperare per il successo commerciale dei suoi veicoli negli Usa.

ESUBERANTE, AGILE, MANEGGEVOLE – E’ senza dubbio la versalità la carta vincente del nuovo Beverly, adatto per agili spostamenti in città come per tratti di autostrada, del quale Forbes esalta il recente restyling, intervenuto sia sulle linee sia sulla tecnologia. I due motori a quattro tempi raffreddati a liquido di 300 e 400 cc sono più potenti delle precedenti unità, offrendo maggiore spunto in accelerazione.

VESPA 50, ELEGANZA SU DUE RUOTE – Nonostante i vari tentativi di imitazione, la Vespa 50 resta un’indiscussa icona di eleganza, della quale viene sottolineato l’ammodernamento apportato che centra alla perfezione il tentativo di rinnovare le linee e la tecnologia di Vespa mantenendone inalterato l’heritage che la contraddistingue. Molto apprezzata la nuova strumentazione, le luci a led e le performance del motore (bassi consumi ed emissioni), oltre alle rifiniture cromate e alle ruote da 12 pollici, adatte anche a strade dissestate.

Chiudono la classifica un altro scooter italiano, l’Italjet Dragster, l’Honda X-ADV e il BMW C 650.