Piaggio, Daniela Rus entra nell’Advisor Board di Piaggio Fast Forward

(Teleborsa) – Daniela Rus, direttrice del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del MIT di Boston entra nell’Advisor Board di Piaggio Fast Forward, (PFF), società controllata dal Gruppo Piaggio e del quale rappresenta il più avanzato centro di ricerca sulla mobilità del futuro.

“Avere con noi Daniela Rus è un grande onore – ha commentato Michele Colaninno, Presidente di Piaggio Fast Forward. “Daniela è uno dei più importanti ricercatori al mondo nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica rapportata all’uomo, e ciò corrisponde esattamente alle nostre idee in PFF: l’intelligenza dei robot e gli esseri umani devono collaborare, sviluppando un rapporto a vantaggio reciproco per creare un mondo migliore per il domani. Con Daniela condividiamo la stessa visione: offrire a tutti la possibilità di trarre beneficio dal nostro lavoro”.

Secondo Daniela Rus: “Le idee visionarie di Piaggio Fast Forward che sono alla base di Gita stanno definendo una nuova era di gestori di consegne e spostamenti. Gita è una piattaforma robotica che circolerà per le nostre città scambiando dati, assistendo le persone e ci aiuterà nel nostro lavoro trasportando e consegnando merci.”