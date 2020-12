Piaggio con IBM per migliorare efficienza stabilimenti nel mondo

editato in: da

(Teleborsa) – IBM e il Gruppo Piaggio, leader europeo e tra i principali player mondiali nel mercato scooter e moto, attivo anche nel campo della robotica con la produzione di droni terrestri, hanno completato il progetto internazionale di migrazione delle applicazioni gestionali di Piaggio a SAP S/4 HANA.

La soluzione – spiega una nota – consentirà di accelerare e semplificare i processi interni, fornendo ai dipendenti del Gruppo strumenti di gestione degli ordini più efficaci e veloci e una maggiore flessibilità nei servizi offerti ai propri clienti.

Il Gruppo Piaggio si è focalizzato sulla razionalizzazione dei processi attraverso l’upgrade dell’infrastruttura applicativa comune e integrata, presso i suoi sei poli industriali nel mondo: quattro in Italia, uno in India e uno in Vietnam, dove svolge attività produttive e commerciali.

S/4HANA fornirà una visione centralizzata delle informazioni, consentendo a Piaggio l’analisi in tempo reale dei dati gestionali ed economici, su qualsiasi dispositivo, anche in movimento, offrendo all’utente finale diversi strumenti per analizzare i dati in modo indipendente e simulare scenari alternativi.

“Abbiamo posto le basi per favorire l’evoluzione rapida e costante dei nostri processi e per ulteriori interventi di digitalizzazione futuri sui più importanti processi aziendali, a supporto delle funzioni interne, della collaborazione con i partner strategici e della rete vendita” – ha commentato Vittorio Boero, Chief Information Officer del Gruppo Piaggio –. “Tale evoluzione avverrà secondo un piano di sviluppo che abbiamo disegnato con l’obiettivo di apportare benefici tangibili e significativi al business attraverso un approccio di miglioramento costante”.

“Dalla progettazione della prima Vespa ad oggi, Piaggio ha sempre dimostrato di credere nella spinta propulsiva dell’innovazione e del capitale umano per affrontare e vincere le sfide del mercato. Anche durante la pandemia, Piaggio ha continuato il suo percorso di trasformazione per diventare una cognitive enterprise, capace di utilizzare al meglio la tecnologia per migliorare efficienza e competitività” – ha affermato Luigi Menzio, Global Business Services Executive Partner di IBM Italia –. “IBM è fiera di aver supportato un’azienda simbolo dell’eccellenza italiana nel completare in modo rapido e sicuro, nonostante i limiti imposti dal lockdown, il suo progetto di migrazione internazionale verso SAP S/4HANA”.

(Foto: © gonewiththewind / 123RF)