Piaggio, CdA conferma Roberto Colaninno come CEO e presidente

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Piaggio, riunitosi successivamente all’assemblea degli azionisti di ieri, ha confermato Roberto Colaninno alla carica di presidente e di amministratore delegato e Matteo Colaninno alla carica di vice presidente della società. Confermate le deleghe in materia di sviluppo strategico al consigliere Michele Colaninno.

È stata valutata positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i consiglieri Graziano Gianmichele Visentin, Rita Ciccone, Patrizia Albano, Micaela Vescia e Andrea Formica, e quindi l’organo è composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Il CdA ha inoltre nominato il consigliere indipendente Graziano Gianmichele Visentin quale Lead Independent Director; Graziano Gianmichele Visentin (Presidente), Rita Ciccone e Micaela Vescia componenti del Comitato per le Proposte di Nomina; Gianmichele Visentin (Presidente), Rita Ciccone, e Andrea Formica componenti del Comitato per le Operazioni con parti correlate; Rita Ciccone, (Presidente), Graziano Gianmichele Visentin e Andrea Formica componenti del Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri indipendenti; Graziano Gianmichele Visentin (Presidente), Rita Ciccone e Micaela Vescia componenti del Comitato per il Controllo e Rischi e Sostenibilità.

Confermati quali componenti dell’Organismo di Vigilanza per il triennio 2021-2023 Antonino Parisi (presidente), Giovanni Barbara e Fabio Grimaldi.