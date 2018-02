Piaggio amplia l’offerta di scooter in India

(Teleborsa) – Il Gruppo Piaggio punta nuovamente sul mercato indiano. Forte del notevole successo ottenuto con lo scooter sportivo Aprilia SR 150, il produttore italiano di veicoli a due ruote a motore amplia la gamma degli scooter Aprilia in India, presentando al salone Auto Expo i nuovi Aprilia SR 125 e Aprilia Storm 125, che permetteranno di raggiungere un ampio target in un segmento in forte crescita, affiancando l’offerta premium degli scooter con il brand Vespa.

Gli scooter Aprilia da 125 cc si posizioneranno in un segmento di mercato che presenta tassi di crescita perfino superiori alla progressione dell’intero mercato scooter indiano e consentiranno al Gruppo Piaggio di perseguire una strategia industriale e commerciale rivolta

anche alle motorizzazioni più leggere e sportive, così come nella miglior tradizione del marchio Aprilia che sin dalla sua origine ne ha decretato il successo.

La notizia non scalda il titolo, che a Piazza Affari registra una flessione dell’1,36%.