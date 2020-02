Piaggio allunga dopo i risultati

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Piaggio, che lievita del 2,64% in Borsa, dopo aver annunciato risultati 2019 largamente positivi in tutti gli aspetti: forte crescita utili e ricavi, aumento investimenti, riduzione indebitamento. La società ha anche precisato che non prevede particolari impatti dal Coronavirus per gli stabilimenti produttivi in Italia, India e Vietnam e data la diversificazione dei suoi prodotti conta di mitigarne gli effetti.

Lo scenario su base settimanale della big delle due ruote rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia All-Share. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Il quadro tecnico di Piaggio suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,187 Euro con tetto rappresentato dall’area 2,299. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,117.