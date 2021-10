Piaggio Aerospace si aggiudica nuova commessa con Forze Armate

(Teleborsa) – Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha firmato ieri, per la parte Difesa, il decreto interministeriale per l’acquisizione di 6 velivoli P180 prodotti da Piaggio Aerospace destinati alle Forze Armate. In particolare, il decreto, per un valore di 171 milioni di euro, autorizza l’acquisto di 6 velivoli P-180 EVO, la fornitura di un simulatore di volo e l’estensione del contratto di manutenzione dei motori Viper, già in dotazione sui velivoli della PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale).

“Prosegue l’impegno della Difesa e del Governo che a partire dal 2019 hanno attivato una serie di iniziative volte al sostegno dell’azienda e al suo patrimonio di competenze umane e tecnologiche”, ha dichiarato il Ministro, ricordando che l’ammontare dei provvedimenti di sostegno ha raggiunto così un valore di 700 milioni di euro.

“Con questa significativa commessa, che arriva a completamento dell’impegno preso dal Governo a sostenere il rilancio di Piaggio Aerospace – ha commentato Vincenzo Nicastro, Commissario straordinario di Piaggio Aerospace – si rafforza ulteriormente il valore della società, ormai prossima a individuare un nuovo proprietario”.

“I sei nuovi velivoli destinati alle Forze Armate – sottolinea – portano gli ordini complessivi del P.180, compresi dunque quelli della clientela privata, a 20 unità, con ricadute industriali e occupazionali su tutta la filiera produttiva”.