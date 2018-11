editato in: da

(Teleborsa) – Piaggio Aerospace rischia la messa in liquidazione. La stasi della commessa da 766 milioni, per la consegna all’Aeronautica Militare Italiana di 20 velivoli P.2 HH a pilotaggio remoto e delle relative stazioni di controllo, potrebbe indurre il fondo sovrano degli Emirati Arabi Mubadala, proprietario della storica azienda di costruzioni aeronautiche italiana, a chiudere l’esperienza industriale segnando la fine di un’epoca.

Piaggio Aerospace conta 1.200 dipendenti suddivisi tra Genova e Villanova d’Albenga, che sono entrati in sciopero agli inizi della settimana e lunedì 5 novembre 2018 dovrebbero essere ricevuti in delegazione del governatore ligure Giovanni Toti. Ma c’è anche l’indotto da considerare che vedrebbe ridurre in modo significativo, in qualche caso fino ad azzerare, le attività di decine di imprese e dei rispettivi lavoratori.

Il destino di Piaggio Aerospace è nelle mani del Ministero dello Sviluppo Economico a cui spetta lo sblocco dell’iter. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha definito a più riprese strategico il sistema basato sul drone realizzato dall’azienda ligure, ma il relativo progetto, che rientra nei programmi triennali ed è stato varato dal precedente esecutivo, è ancora in discussione alla Commissione Difesa e Attività produttive della Camera e dovrà poi passare a quella del Senato. Con tempi inevitabilmente lunghi rispetto alle esigenze industriali e dei ritorni attesi dal fondo Mubadala, che nel 2017 ha provveduto alla ricapitalizzazione di Piaggio Aerospace, garantendo liquidità per 255 milioni e portando a quasi un miliardo il valore dell’investimento.