Piaggio Aerospace, la marcia dei mille a Savona per scongiurare il peggio

(Teleborsa) – Grido d’aiuto dei dipendenti della Piaggio Aerospace, azienda aerospaziale in crisi che ha chiesto nei giorni scorsi lo stato d’insolvenza, non potendo risanare il business come previsto dal piano di rilancio del 2017.

Questa mattina a Savona la marcia dei “mille” – I dipendenti dello stabilimento di Villanova d’Albenga, in concomitanza con lo sciopero di 8 ore indetto per oggi, hanno sfilato per le strade della città della Torretta nel tentativo di sensibilizzare le istituzioni locali e centrali sulla grave situazione in cui versa la società.

Tutti uniti a difesa del territorio – Presenti alla manifestazione anche esponenti delle istituzioni locali, in particolare tutti i sindaci del territorio, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri ed i consiglieri regionali della Provincia di Savona, che prima di partire hanno firmato un documento per il Prefetto a testimonianza del sostegno offerto al territorio e per chiedere la nomina al più presto di di un commissario straordiario. E per rimarcare un senso di solidarietà, si sono uniti alla sfilata anche i lavoratori di altre importanti aziende del territorio come Bombardier e Cabur ed i dipendenti portuali.

Piaggio Aerospace ha presentato al MISE lo stato d’insolvenza giovedì scorso, 22 novembre 2018, avendo preso atto del fallimento del piano di risanamento presentato lo scorso anno. L’azienda attiva nel settore aerospaziale, controllata al 100% dal Fondo sovrano di Abu Dhabi, conta 1.200 dipendenti suddivisi tra Genova e Villanova d’Albenga e viene considerata dal Governo un’industria di “importanza strategica”.

Istantanea la protesta dei sindacati, con la leader della CGIL Susanna Camusso che ha definito “fatto gravissimo” la decisione assunta dal CdA sull’insolvenza, senza prima aprire una discussione con le parti sugli effetti industriali, finanziari e strategici. E questo ha spinto il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) a convocare un tavolo per venerdì 7 dicembre 2018. dopo