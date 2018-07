Piaggio Aerospace in vetrina con il P.180 Avanti EVO

editato in: da

(Teleborsa) – Tra le partecipazioni italiane Farnborough International Airshow spicca quella di Piaggio Aerospace, che espone il mockup scala 1:1 del P.1HH HammerHead e un esemplare del P.180 Avanti EVO.

Il P.1HH è un sistema aereo a pilotaggio remoto (Unmanned Aerial System), l’unico nella classe MALE (Medium Altitude Long Endurance) in Europa, le cui prime consegne sono previste entro l’anno in corso. Progettato per la ricognizione e la sorveglianza aerea, navale e terrestre, dotato di massima autonomia e velocità. Il turboelica Avanti EVO rappresenta l’ultima generazione del leggendario P.180 Avanti. La configurazione a cinque eliche spingenti e tre superfici portanti rende unica la sua aerodinamica. Fondendo stile, attenzione al dettaglio e alto contenuto tecnologico, offre migliori prestazioni di salita ed emissioni ridotte. I due velivoli sono interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia, presso il centro d’eccellenza aerospaziale di Villanova d’Albenga.

“Abbiamo avviato un percorso di trasformazione che sta già spingendo la produzione e gli ordini – dichiara Renato Vaghi, Amministratore Delegato di Piaggio Aerospace, che conferma come il Farnborough International Airshow rappresenti la migliore opportunità di promuovere le proprie eccellenze nella difesa e nell’aviazione civile”.