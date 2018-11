Piaggio Aerospace, Di Maio: “Entro 3 dicembre nomina commissario...

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio promette che lunedì 3 dicembre verrà nominato il nuovo commissario di Piaggio Aerospace e saranno pagati gli stipendi. Lo ha assicurato il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine di una conferenza stampa. “Noi lunedì, al massimo martedì mattina, avremo il nome del nuovo commissario e pagheremo gli stipendi”, ha assicurato.

Soddisfatti i sindacati, anche se la FIM Cisl Liguria chiede “lavoro e scelte industriali precise per Piaggio Aero”. “Quello che non comprendiamo di questo Governo perché si affretti tanto a reperire risorse per il reddito di cittadinanza e non per il lavoro. Non accetteremo che si compia uno spacchettamento della società. Vogliamo un piano industriale ed è quello che chiederemo al commissario, non vogliamo ammortizzatori sociali, che ben conosciamo (vedi Ilva), ma lavoro e progetti per il futuro di Piaggio Aero che anche in amministrazione straordinaria deve restare un’azienda produttiva nell’eccellenza europea negli aerei a pilotaggio remoto” ha dichiarato il segretario generale FIM Cisl Liguria Alessandro Vella.

“Occorre inoltre un chiaro pronunciamento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Governo circa la volontà di sostenere gli investimenti strategici di un gruppo che è patrimonio industriale e tecnologico del Paese. Le istituzioni -conclude la nota del governatore della Liguria e del sindaco di Genova- sono al fianco dei lavoratori in questa vertenza e le delegazioni sindacali sono già state convocate per lunedì in Regione per un nuovo confronto sulla situazione” si legge invece in una nota del Governatore della Liguria, Giovanni Toti, e del Sindaco di Genova, Marco Bucci.