Piaggio Aerospace, consegnato a Gruppo canadese primo P.180 Avanti EVO

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo Piaggio Aerospace-Gruppo canadese Centoco Holding Corp per vendita e consegna di un nuovo P.180 Avanti EVO. Prodotto nel 2018, l’aereo è stato usato fino ad oggi per attività di marketing e per voli dimostrativi negli Stati Uniti. Il velivolo srà utilizzato per attività di privati e charter. L’accordo prevede che Piaggio Aerospace mantenga in futuro un’opzione per il noleggio dell’Avanti EVO per le proprie attività commerciali e di marketing in America del Nord.

“Seguo con interesse questo velivolo sin dalla sua entrata in servizio – ha dichiarato Anthony G. Toldo, Presidente di Centoco Holding Corp. – in quanto non solo è il più veloce turboelica al mondo, ma ha costi operativi incredibilmente bassi ed è ecologicamente sostenibile”.

“Dopo i recenti annunci di nuovi ordini per l’Avanti Evo, la decisione di Anthony Toldo di scegliere il nostro aereo è un chiaro segnale del crescente interesse, specialmente in America del Nord, nei confronti di questo velivolo – ha commentato Vincenzo Nicastro, Commissario Straordinario Piaggio Aerospace – e credo proprio che stiamo intraprendendo le azioni giuste per ricreare fiducia nell’azienda e nel suo futuro”.

L’Avanti EVO appena ceduto sarà il primo di questa nuova serie di velivoli a operare in Canada, Paese in cui sono attualmente operativi già sette P.180 Avanti di precedente generazione. Piaggio Aerospace Piaggio Aerospace progetta, sviluppa, costruisce e supporta velivoli, motori aeronautici e componenti strutturali. Piaggio Aerospace, forte di una storia di innovazione e progresso iniziata a Sestri Ponente (Genova) nel 1884, è importante player nel mondo dell’aviazione d’affari, dei sistemi a pilotaggio remoto e dei velivoli “special mission”. La società opera nel nuovo centro d’eccellenza aerospaziale di Villanova D’Albenga, in provincia di Savona. Sono concentrate nella sede di Genova, invece, le attività di customer service.