Piaggio aero, lavoratori in sciopero

(Teleborsa) – Sciopero e presidio davanti la prefettura di Genova per i lavoratori di Piaggio Aerospace. Tra le richieste dei dipendenti e sindacati c’è quella di un incontro urgente presso la presidenza del consiglio dei ministri dopo che il commissario Vincenzo Nicastro ha chiesto l’avvio della procedura di cassa integrazione per 1.027 lavoratori tra Villanova d’Albenga, Genova e Roma.

“Chiediamo anzitutto al Governo chiarezza perché a seconda di chi parla ci vengono dette cose diverse e nel frattempo arriva la cassa integrazione che potrebbe essere la fine di Piaggio Aero anche perché il commissario ha sei mesi di tempo per presentare il piano e ne sono già passati quattro”, ha spiegato Antonio Caminito, della Fiom Cgil.

“Qui qualcuno non dice la verità. O non ci racconta che cosa davvero stia accadendo. Se è tutto vero, invece, non si perda più tempo e si dia corso alle promesse fatte ripetutamente ai lavoratori e alle loro famiglie”, ha detto il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri in merito alle dichiarazioni di diversi esponenti politici.

Maestripieri ha ricordato che secondo il vicepresidente della commissione bilancio della Camera, Giuseppe Buonpane del Movimento 5 Stelle, sarebbero confermati i 250 milioni promessi dal governo, mentre per la senatrice Roberta Pinotti, ministro della difesa del precedente governo, sarebbero addirittura 766 i milioni per Piaggio, e l’attuale ministra della difesa Elisabetta Trenta ha insistito sull’importanza dell’azienda per il Paese.