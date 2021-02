Philogen pronta a sbarcare alla borsa di Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo i tentativi studiati ma poi abbandonati del 2008 e 2011, la biotech Philogen sembra ora pronta per sbarcare in borsa, quotandosi a Piazza Affari. La società italosvizzera attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci prevalentemente antitumorali, intende quotarsi sull’MTA e ha individuato la forchetta di prezzo del collocamento istituzionale: tra un minimo di 15 euro e un massimo di 18.

Il collocamento di Philogen, spiega la società in un comunicato, avverrà con un aumento di capitale destinato alla quotazione, con l’emissione di 4.061.111 nuove azioni, pari al 10% del numero totale di azioni se l’aumento fosse totalmente sottoscritto. L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico di Philogen prima dell’aumento è compreso tra 548,3 milioni di euro e 657,9 milioni, pari ad un prezzo minimo di 15 euro per azione ed un prezzo massimo di 18 euro per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra circa 609,2 milioni e circa 731,0 milioni.

Gli azionisti Nerbio (la holding dei fondatori, la famiglia Neri) e Dompé concederanno ai joint global coordinators una greenshoe per l’acquisto, al prezzo di afferta, di 406.111 azioni, corrispondenti a circa il 10% dell’offerta. Nell’ambito dell’offerta, Goldman Sachs e Mediobanca agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Stifel Europe Bank AG – Milan Branch agisce in qualità di co-bookrunner. Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor per l’ammissione a quotazione delle azioni.

Nel board dell’azienda, oltre ai tre fondatori (Duccio, Dario e Giovanni Neri), siedono tra gli altri anche Sergio Donpé (che controlla il 36% del capitale) e Roberto Ferraresi, che guida The Equity Club (il club deal promosso da Mediobanca e che è entrato nel capitale (18%) nel 2019, a seguito di un aumento di capitale da 62 milioni di euro).

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)