Philip Morris taglia le previsioni sugli utili annuali

(Teleborsa) – Bilancio in chiaroscuro per Philip Morris. La multinazionale del tabacco ha registrato nel secondo trimestre guadagni superiori alle attese, tagliando però le previsioni sugli utili sull’intero esercizio.

L’utile netto si attesta a 2,20 miliardi di dollari, pari a 1,41 dollari per azione, in crescita rispetto agli 1,78 miliardi (1,14 dollari per azione) del secondo trimestre del 2017. Il risultato si pone al di sopra delle attese del mercato, che vedevano un utile per azione fermo a 1,23 dollari.

Balzo in avanti (+11,7%) anche per i ricavi, che toccano i 7,73 miliardi di dollari dai 6,92 miliardi precedenti. Anche in questo caso il dato supera le previsioni che erano per 7,56 miliardi.

I vertici della società hanno tagliato le previsioni sull’utile per azione per l’intero esercizio a 5,02-5,12 dollari dai 5,25-5,40 dollari precedentemente stimati. Il dato, inferiore alle attese che erano per 5,14 dollari per azione, preoccupa gli investitori e Philip Morris crolla a Wall Street. A pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni a New York, il titolo soffre un calo del 6,35%.