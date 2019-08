Pharmanutra, vendite record per oltre 300 mila unità a luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Un record importante per PharmaNutra. L’azienda toscana attiva nel settore della nutraceutica, nel mese di luglio, ha venduto per la prima volta oltre 300mila pezzi, raggiungendo un totale di 333.156 confezioni vendute relative a tutta la linea di prodotti, in crescita del 27,5%, con una media giornaliera di 14.485 unità.

Le vendite complessive del Gruppo che comprende Pharmanutra e Junia Pharma, ammontano così a 394.423 confezioni, segnando un incremento del 26,2% rispetto al luglio 2018.

Da gennaio a luglio 2019 sono stati vendute 1.855.336 confezioni, rispetto a 1.610.710 dell’anno precedente, con una crescita pari al 15,2%.

Roberto Lacorte, Vice Presidente di PharmaNutra, ha commentato: “I dati, oltre ad essere soddisfacenti dimostrano la validità della strategia del nostro Gruppo, che ha puntato sul rafforzamento della propria struttura commerciale in termini di focalizzazione e di capillarità territoriale. Siamo sempre stati convinti che l’evoluzione della rete commerciale avrebbe potenziato le performance dell’azienda e questi numeri sono un risultato concreto”.

“Ora ci sarà l’investimento nel nuovo stabilimento industriale – conclude Lacorte – che ci permetterà di rafforzare ancor di più le attività di ricerca e sviluppo e di curare direttamente la manifattura delle nostre soluzioni frutto della tecnologia che contraddistingue i nostri prodotti”.