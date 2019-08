PharmaNutra sigla nuovo accordo a Taiwan per SiderAL

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo accordo all’estero per PharmaNutra, l’azienda farmaceutica toscana quotata sul mercaot AIM Italia, relativo a SiderAL, la linea di prodotti a base di Ferro Sucrosomiale, basata sul brevetto che ha fatto il successo del gruppo nel mercato degli integratori di ferro.

Il nuovo accordo è stato raggiunto con l’azienda taiwanese HONG CHI Biotech, facente capo al gruppo KSMG (Kuang Sheng Medical Group Pharma), che comprende anche le imprese HONG-CHI Biotech co Ltd, E-SHENG Pharma e YU-HONG Pharma.

L’agreement e riguarda la distribuzione in esclusiva di SiderAL a Taiwan e la relativa registrazione del prodotto presso le autorità competenti.

Per PharmaNutra questo è il secondo accordo di partnership stipulato con Taiwan: lo scorso maggio, l’azienda ha siglato con la multinazionale TTY Biopharm Company Limited un contratto di distribuzione relativo alla linea Cetilar.

“Il 2019 di PharmaNutra è stato caratterizzato, tra le altre cose, da una forte e costante espansione sui mercati internazionali, frutto dell’ottimo lavoro del nostro comparto estero ed evidentemente della provata efficacia dei nostri prodotti brevettati”, ha dichiarato Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra.

A proposito di taiwan, il manager ha ricordato che “è un mercato in costante espansione e riuscire ad entrare in questo contesto dalla porta principale, grazie alla partnership con una realtà come il gruppo KSMG, è strategicamente molto importante per la nostra azienda“.