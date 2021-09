PharmaNutra, ricavi in crescita a doppia cifra nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – PharmaNutra, azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha registrato ricavi delle vendite pari a 32,3 milioni di euro nel primo semestre 2021, in incremento del +10,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. In particolare, nel secondo trimestre dell’anno l’aumento è stato del 19%.

Il Margine Operativo Lordo Adjusted ammonta a 10,3 milioni di euro (31,7% di margine sui ricavi totali), con un incremento del +9,5% rispetto a 9,4 milioni di euro del 30 giugno 2020. Il risultato netto escluse componenti non ricorrenti è stato di 6,6 milioni di euro (+12,4% rispetto al 30/06/2020), mentre la Posizione Finanziaria Netta Positiva si attesta a 19,4 milioni di euro (invariata rispetto al 31/12/2020).



“I risultati sono motivo di grande soddisfazione e vanno oltre le nostre già ambiziose aspettative – ha commentato Roberto Lacorte, vicepresidente di PharmaNutra – La capacità di saper reagire proattivamente, senza rinunciare agli investimenti durante il periodo Covid, ci ha consentito di non subire contraccolpi e, anzi, di presentare risultati positivi in doppia cifra. In Italia siamo tornati ai livelli di crescita pre-Covid, mentre sul fronte internazionale vediamo aprirsi grandi opportunità”.

“Grazie alla forte solidità patrimoniale e finanziaria, siamo nelle migliori condizioni per poter intraprendere una politica di M&A, valutando potenziali acquisizioni strategiche che possano amplificare ulteriormente il nostro percorso di crescita”, ha aggiunto Lacorte.