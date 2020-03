PharmaNutra, ottiene concessione nuovi brevetti in India e USA

editato in: da

(Teleborsa) – PharmaNutra ha ottenuto due nuovi asset aziendali strategici per l’espansione internazionale del Gruppo. Sono stati infatti concessi due brevetti, rispettivamente in India e negli Stati Uniti -mercati con significative potenzialità date le loro dimensioni – che andranno a rafforzare ulteriormente la presenza all’estero della realtà toscana fondata dai fratelli Lacorte.

Per quanto concerne l’India, la concessione del brevetto riguarda il “Ferro Solido” (numero 328725) e scadrà nel 2033. Il brevetto interessa la linea a marchio SiderAL®, realizzata grazie all’innovativa Tecnologia Sucrosomiale® che ha permesso ai prodotti di punta di PharmaNutra di superare i limiti e le problematiche legati alla somministrazione di ferro orale, un minerale caratterizzato da ridotto assorbimento e scarsa tollerabilità gastrointestinale. Questo meccanismo d’azione unico e brevettato ha permesso agli integratori PharmaNutra di affermarsi come i più efficaci e innovativi del settore, tanto che secondo gli ultimi dati di mercato IQVIA ufficializzati da FederSalus, SiderAL®Forte 20 capsule risulta il complemento nutrizionale più venduto in Italia.

Il secondo brevetto riguarda invece Cetilar®, la linea di prodotti studiata per ridurre la sintomatologia dolorosa di articolazioni e di muscoli dovuta a traumi, che ha così trovato un riconoscimento ufficiale anche sul mercato statunitense. La concessione del nuovo brevetto Cetilar® (numero US10,597,608, concesso il 24-3-2020) negli USA avrà durata fino al 2036 e rappresenta uno step fondamentale per la diffusione all’estero di un brand che in Italia – anche grazie a una serie di partnership sportive di alto livello – ha conquistato una solida reputazione.

Lo stesso brand Cetilar® sarà infine presente anche in Bulgaria, grazie al recente accordo concluso da PharmaNutra con Naturpharma, azienda fondata nel 1997 alla costante ricerca di prodotti innovativi da lanciare sul mercato bulgaro.