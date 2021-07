PharmaNutra, ok da EFSA a registrazione di Lipocet come Novel Food

editato in: da

(Teleborsa) – PharmaNutra, azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha reso noto che l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha ufficializzato il proprio parere positivo per l’autorizzazione alla classificazione come Novel Food di Lipocet, una nuova formulazione orale a base di acidi grassi cetilati (CFA), lo stesso principio attivo utilizzato nei prodotti della linea Cetilar. Ora la società italiana attende il vaglio della Commissione europea, che nei prossimi mesi dovrà autorizzare ufficialmente la commercializzazione del nuovo ingrediente, per il quale PharmaNutra vanta un’esclusiva di utilizzo per cinque anni.

“Il nostro reparto R&D sta lavorando da tempo allo sviluppo di una formulazione orale contenente CFA (esteri grassi cetilati), con l’obiettivo di portare sul mercato una nuova linea di complementi nutrizionali brevettati e specifici per le condizioni osteo-artritiche più comuni – ha dichiarato Germano Tarantino, Chief Scientific Officer di PharmaNutra. A fine 2020 la società ha ottenuto dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense il riconoscimento GRAS (Generally Recognized As Safe) per l’utilizzo di Lipocet, ossia la versione orale dei CFA, negli Stati Uniti.