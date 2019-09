Pharmanutra, nuovo accordo con WERT Philippines per la linea Sideral

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo il recente accordo chiuso con la HONG CHI Biotech per la distribuzione in esclusiva sul mercato taiwanese di Sideral Forte Int., PharmaNutra sigla un nuovo agreement relativo alla diffusione estera dei prodotti a base di Ferro Sucrosomiale, il rivoluzionario brevetto che ha permesso al Gruppo fondato dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte di guadagnare una posizione di leadership nella produzione di complementi nutrizionali a base di ferro.

Il contratto è stato siglato con WERT Philippines, impresa leader del mercato nazionale con oltre 20 anni di esperienza nella fornitura di medicinali di alta qualità, con una vasta gamma di prodotti in listino che vanno dalla pediatria agli integratori alimentari. Una realtà ampiamente consolidata, che avrà l’esclusiva sulla distribuzione della linea Sideral nella Repubblica delle Filippine, uno Stato insulare che comprende 7.641 isole distribuite in tre regioni geografiche principali, per un totale di 300.000 Km2 di superficie e una popolazione di 103.000.000 di abitanti.

I primi prodotti che saranno distribuiti a marchio Pharmanutra da WERT per la sua adult line sono il SiderAL Folic 30 mg Sucrosomial Iron 20 stick/box e il SiderAL Forte 30 mg Sucrosomial Iron 20 cps/box.