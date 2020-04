Pharmanutra, nuovi accordi di distribuzione in Europa, Asia e America Latina

editato in: da

(Teleborsa) – L’azienda farmaceutica PharmaNutra ha siglato quattro nuovi accordi per la distribuzione dei suoi prodotti all’estero.

Il primo contratto riguarda la distribuzione dei prodotti a marchio Cetilar in Romania ed è stato firmato con Sc Solacium, azienda del gruppo Zentiva, già partner di PharmaNutra dal 2016 per la commercializzazione di SiderAL (integratore a base di Ferro Sucrosomiale) per i mercati di Repubblica Ceca e Slovacchia. Si tratta dell’ampliamento di una stretta e proficua collaborazione che, dopo il successo

ottenuto con i prodotti SiderAL, porterà in Romania prima Cetilar® Crema e, entro la fine dell’anno, anche Cetilar Patch.

Il secondo accordo è stato chiuso con Fresenius Kabi per la distribuzione di SiderAL Forte in Ungheria, permettendo così a Pharmanutra di completare la propria presenza in Europa Centrale.

Corea del Sud e Messico sono invece i due Paesi oggetto degli ultimi due accordi extraeuropei, che in entrambi i casi riguardano i prodotti della linea SiderAL. L’accordo per la Corea del Sud è stato stipulato da Junia Pharma – società del Gruppo specializzata nello sviluppo di farmaci e complementi nutrizionali per il settore pediatrico – con Green Store, già distributore di SiderAL Forte per conto di PharmaNutra. Il prodotto oggetto di questo nuovo accordo è SiderAL® Active, una nuova e innovativa formulazione a base di Ferro Sucrosomiale.

Medesima situazione accaduta in Messico dove Casa Marzam, azienda leader nel settore farmaceutico messicano e già distributrice di SiderAL Folic e di SiderAL Forte, ha firmato il contratto con Junia Pharma. Entro la fine dell’anno, SiderAL Oro e SiderAL Gocce, complementi nutrizionali formulati per bambini e adolescenti, completeranno l’offerta nel paese centroamericano.