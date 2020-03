PharmaNutra, nessun impatto su operatività e business da epidemia Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – PharmaNutra, a seguito del Decreto Legge del 16 marzo 2020, ricorda che l’attività del Gruppo rientra tra quelle definite essenziali nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria e ad oggi non si registrano criticità nel rispetto dei tempi di consegna da parte delle officine di produzione e nei servizi logistici.

Per quanto riguarda l’attività commerciale, il canale delle farmacie e delle parafarmacie è pienamente operativo. In anticipo rispetto alle indicazioni governative, nelle scorse settimane PharmaNutra si era immediatamente attivata per garantire, nel rispetto della salute dei suoi dipendenti, delle loro famiglie e dei clienti, il prosieguo della piena operatività di tutti i settori, attraverso lo smart working e la creazione di un protocollo condiviso.

Anche l’attività sui mercati esteri sta procedendo in continuità con quanto realizzato in passato e non subirà ripercussioni dirette.

Come già evidenziato, compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria in Italia e nei mercati in cui il Gruppo è presente, nel corso del 2020 l’attività d’impresa proseguirà come da programma.