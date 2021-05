PharmaNutra, nel primo trimestre fatturato e redditività in crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Nel primo trimestre 2021, il gruppo PharmaNutra ha realizzato ricavi dalle vendite pari a Euro 14,2 milioni, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Margine Operativo Lordo Restated al 31 marzo 2021, ottenuto escludendo le componenti non ricorrenti del primo trimestre 2020, ammonta a Euro 3,9 milioni (Euro 3 milioni al 31 marzo 2020), con un margine sul totale dei ricavi che sale al 27% rispetto al 21,8% del 31 marzo 2020. Il Margine Operativo Lordo si attesta a Euro 3,9 milioni di (Euro 4,1 milioni al 31 marzo 2020), pari ad un margine del 27% sul totale dei ricavi.

L’Utile netto del periodo è di Euro 2,5 milioni (Euro 2,7 milioni al 31 marzo 2020). Escludendo l’effetto netto derivante dalle componenti non ricorrenti di cui sopra dall’utile netto del 31 marzo 2020, quest’ultimo ammonterebbe a euro 2 milioni.



La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2021 è positiva per euro 21,8 milioni, rispetto a euro 19,4 milioni al 31 dicembre 2020, ad ulteriore testimonianza della solidità del Gruppo. La liquidità generata nel periodo in esame ammonta a euro 2,7 milioni