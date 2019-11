PharmaNutra, lancia sul mercato Blefarene Baby

editato in: da

(Teleborsa) – Junia Pharma controllata di PharmaNutra ha immesso sul mercato un nuovo prodotto: Blefarene Baby.

Il nuovo prodotto è stato presentato ufficialmente dalla direzione commerciale alla rete vendita durante la Convention Nazionale 2019, che si è tenuta ieri, lunedì 18 novembre presso la sede del Gruppo, a Pisa.

Blefarene Baby, un’evoluzione del Blefarette Baby – che dal 1 gennaio 2020 non sarà più distribuito da Junia Pharma – nasce dall’esigenza di trovare una soluzione per le più comuni irritazioni della zona perioculare, che sia al contempo efficace e totalmente naturale. Si tratta di pratiche salviette monouso, in puro cotone, adatte anche alle pelli più delicate, che contengono principi che contribuiscono a dare sollievo in caso di pruriti e arrossamenti.

Il nuovo prodotto di Junia Pharma è disponibile già da ieri, lunedì 18 novembre.