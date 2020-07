Pharmanutra festeggia terzo anniversario: ricavi 1° semestre +17%

editato in: da

(Teleborsa) – PharmaNutra, azienda leader nel settore della nutraceutica, festeggia il suo terzo anniversario all’AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI.

“Un periodo – sottolinea una nota – che ha visto crescere in modo sostanziale la società fondata dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, da un punto di vista patrimoniale, industriale e azionario, incrementandone la solidità, la visibilità e l’apprezzamento degli stakeholder sul mercato italiano ed estero.

Un periodo caratterizzato da brillanti performance sotto il profilo economico: dai 32,8 milioni di fatturato consolidato e un MOL di circa 7,1 milioni di Euro del 2016, il Gruppo ha raggiunto 53,6 milioni di Euro di fatturato consolidato e 13,2 di margine operativo lordo a fine 2019. Anche i primi sei mesi del 2020, nonostante la pandemia mondiale, segnano una crescita dei ricavi che hanno raggiunto 29 milioni di euro (+17% rispetto al primo semestre 2019).

Non da meno i risultati sotto il profilo finanziario. Il titolo ha debuttato all’AIM il 18 luglio del 2017, grazie ad un’innovativa formula di Spac, la pre-booking company Ipo Challenger 1 promossa da Electa Ventures di Simone Strocchi, con un prezzo riservato agli investitori pre-quotazione pari a 10 Euro. In tre anni il valore in Borsa di PharmaNutra è più che raddoppiato, con il titolo che ha superato anche i 25 euro e vale oggi 23,4 euro (ultimo prezzo di venerdì) e la capitalizzazione è passata da 89 milioni del debutto ai circa 227 milioni attuali, al lordo della conversione di tutti i warrant inizialmente ammessi a negoziazione.