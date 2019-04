Pharmanutra conquista la Giordania

editato in: da

(Teleborsa) – Continua il processo di espansione all’estero della linea di complementi nutrizionali a base di ferro SiderAL® di Pharmanutra.

L’ultimo accordo siglato in ordine temporale, che segue quelli raggiunti da inizio anno per la distribuzione del SiderAL® in Pakistan, Grecia (SiderAL® gocce di JuniaPharma) e Ucraina, riguarda la Giordania ed è stato definito con Lilium Drug Store. La società, fondata nel 2009, è leader in patria nel mercato farmaceutico, grazie alla capillare presenza in tutti i settori medici del Paese e a consolidati rapporti con JPA (Associazione Farmaceutica Giordana) e JFDA (Autorità Sanitaria Giordana).

Andrea Lacorte, Presidente di Pharmanutra, afferma: “Scienza, ricerca e ambizione sono le fondamenta su cui nasce Pharmanutra e su cui si basa la nostra attività imprenditoriale. Negli ultimi anni siamo riusciti a creare una rete distributiva sempre più solida anche all’estero, dove ormai l’efficacia dei prodotti a base di Ferro Sucrosomiale® è ampiamente riconosciuta da medici, specialisti e soggetti che li assumono. Dall’inizio del 2019, abbiamo già chiuso quattro nuovi accordi per la distribuzione del SiderAL® fuori dai confini italiani, un risultato commerciale straordinario, che segue il notevole successo scientifico ottenuto al recente International Multidisciplinary Course on Iron Deficiency (IMCID) organizzato a Roma”.