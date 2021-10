PharmaNutra, aumentano le vendite nel 3° trimestre

(Teleborsa) – PharmaNutra, azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha registrato una crescita delle vendite nel terzo trimestre in Italia e all’estero. Per quanto riguarda il mercato italiano, le vendite a volume nel terzo trimestre 2021, pari a 805.368 unità, evidenziano un incremento del +31,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda i mercati esteri, i volumi sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2020 (1.917.504 unità rispetto a 858.931 unità del terzo trimestre 2020). Il volume complessivo di unità vendute nei primi nove mesi dell’anno ammonta a 6.619.888 unità (+18,2% rispetto all’anno precedente).

“Siamo orgogliosi di poter dire che i dati di vendita del terzo trimestre hanno superato di gran lunga le aspettative, rafforzando i risultati già particolarmente positivi del primo semestre e confermando quindi le considerazioni e proiezioni condivise con il mercato in occasione della Relazione Semestrale 2021 – ha commentato Roberto Lacorte, vicepresidente del gruppo PharmaNutra – I dati di vendita, in Italia come all’estero, ci consentono di guardare alla parte finale dell’anno con ottimismo e di porre solide basi per la continuità della crescita nel 2022, in linea anche con le tendenze del settore”.