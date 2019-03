Pharmanutra annuncia forte crescita utile 2018 e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Pharmanutra ha chiuso il 2018 con un risultato netto positivo di 8,6 milioni di Euro, con una crescita del 42% rispetto al 2017. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di distribuire una cedola pari a 0,50 euro per azione ordinaria di cui 0,42 euro come dividendo ordinario (in linea con la politica di payout che prevede la distribuzione del 50% del risultato consolidato dell’esercizio) e 0,08 euro come componente straordinaria.

Roisultati in forte crescita. il periodo va visto ricavi netti consolidati pari a 46,7 milioni di Euro, in crescita del 23% rispetto all’esercizio precedente. L’EBITDA restated del Gruppo si attesta a circa 11,8 milioni di Euro, pari ad un margine del 25% sui ricavi netti e con una crescita del 25% rispetto al 2017.