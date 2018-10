Pfizer taglia la guidance, titolo in difficoltà a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi deboli a Wall Street per il titolo Pfizer, che mostra un ribasso dello 0,79% dopo aver presentato risultati trimestrali in crescita, ma un taglio delle stime per l’intero anno.

Per il 2018, la società farmaceutica si attende vendite comprese nel range 53-55 miliardi di dollari rispetto alla forchetta 53-53,7 miliardi previsti in precedenza. Ora l’obiettivo di utile adjusted è di 2,98-3,02 dollari e si confronta con la guidance 2,95-3,05 fornita prima.

Il terzo trimestre si è concluso con ricavi in aumento dell’1% a 13,29 miliardi inferiori ai 13,53 miliardi stimati dal consensus. L’utile è salito del 45% a 4,11 miliardi, ovvero 69 cent per azione, oltre i 58 attesi dagli analisti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 42,07 dollari USA. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l’importante area di resistenza stimata a quota 43,39. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 44,71.

(Foto: Ragesoss CC BY 1.0)