Pfizer e Moderna, aumenta prezzo vaccini

(Teleborsa) – Le aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno deciso di aumentare il prezzo dei rispettivi vaccini anti-Covid consegnati all’Ue, perché lo hanno adattato alle varianti. Lo ha confermato il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, nel corso di un’intervista a Radio France Internationale (RFI)

Corrono i contagi in Europa spinti dalla variante Delta e, in parallelo, si fa strada l’ipotesi di dover ricorrere anche ad una terza dose, specie per i più fragili. E arriva l’aumento del prezzo dei vaccini per il Covid.



A lanciare l’indiscrezione ieri il Financial Times citando alcuni passaggi dei nuovi contratti di Pfizer e Moderna per le prossime forniture all’Ue di 2,1 miliardi di dosi entro il 2023.

Il nuovo costo di una dose Pfizer – ha rivelato il Ft – sarebbe di 19,50 euro, quattro euro in più, dunque, rispetto ai 15,50 della precedente fornitura. Mentre per Moderna il tariffario dovrebbe salire a 25,50 dollari a dose dai 22,60 dollari del precedente accordo. Ma meno dei 28,50 inizialmente previsti grazie ad un ampliamento dell’ordinativo da parte di Bruxelles.

