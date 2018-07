Peugeot, crescono le vendite nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Vendite in forte crescita per Peugeot SA. Il gruppo automobilistico francese, che oltre a Peugeot comprende marchi come Citroen e Opel, ha registrato un aumento delle vendite globali pari al 38% nel primo semestre dell’anno.

I veicoli venduti in questa prima parte di 2018 si sono attestati a 2,18 milioni dagli 1,58 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Secondo la società il risultato è da attribuire al buon successo delle vendite dei 13 nuovi modelli di SUV in tutti i marchi del Gruppo. In Europa le vendite sono aumentate del 60%, grazie anche al contributo dato dai marchi Vauxhall e Opel, acquistati nel marzo del 2017.

Non brilla il titolo Peugeot a Parigi dove attualmente perde lo 0,71%.