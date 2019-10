Peugeot, chiude il trimestre con ricavi in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Ricavi in leggero rialzo per il Gruppo Psa , di cui fa parte il marchio Peugeot .

La holding ha annunciato di avere archiviato il terzo trimestre del 2019 con ricavi a 15,6 miliardi di euro, in miglioramento dell’1% in confronto ai 15,428 miliardi dell’analogo trimestre nel 2018. Il Gruppo grazie a questa performance batte le attese del mercato che ipotizzava il valore di questi a 15,5 miliardi. Per quanto riguarda la guidance della società francese, questa si attende per il 2019 una flessione dell’1% del mercato dell’auto in Europa.

Al momento il titolo Peugeot a Parigi segna un rialzo del 2%.

