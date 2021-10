Petrolio vola ai massimi dal 2014. Comitato Opec+ raccomanda rispetto rialzi previsti

(Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli petroliferi, con i prezzi del greggio in aumento, dopo che il comitato Opec+ ha raccomandato di procedere con l’attuale piano che prevede un aumento della produzione di 400.000 barili al giorno.

Lo riporta l’agenzia Bloomberg che cita alcuni delegati del Joint Ministerial Monitoring Committee, secondo i quali la raccomandazione è mantenere invariato il piano definito per un aumento graduale delle forniture.

L’invitato del comitato arriva nel giorno in cui è prevista la riunione del Cartello che dovrà discutere di aumentare la produzione in un contesto in cui la forte domanda di prodotti energetici sta facendo correre i prezzi del greggio, oltre a quelli del gas.

Nel frattempo, il WTI americano, scadenza novembre, vola a 76,99 dollari al barile (+1,44%), ai massimi dal 2014, mentre il Brent londinese, di dicembre, balza a 80,62 dollari al barile (+1,69%).

A Piazza Affari, gli acquisti interessano Eni che guadagna l’1,43% e Tenaris che balza del 2%.

