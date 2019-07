Petrolio, S&P conferma il rating di Acquirente Unico

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia di rating S&P ha confermato per Acquirente Unico il rating BBB con outlook negativo, cioè il medesimo attribuito alla Repubblica Italiana.

S&P ha riconosciuto, nelle motivazioni alla base dell’attribuzione del rating, “il carattere di essenzialità di tutte le attività svolte da Acquirente Unico per il corretto funzionamento dei mercati energetici italiani ed in particolare il suo ruolo strategico nella duplice funzione di acquisizione e detenzione delle scorte di sicurezza nazionali di prodotti petroliferi tramite l’Ocsit e di centrale di acquisto di elettricità per il Mercato Tutelato”.

Lo scorso febbraio, Acquirente Unico, nelle funzioni di OCSIT, ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocandolo presso investitori istituzionali italiani ed esteri.