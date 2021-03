Petrolio, prezzi in ribasso. Atteso vertice Opec

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono al ribasso i prezzi del petrolio, in attesa della riunione dell’Opec+ che prenderà il via giovedì 4 marzo e che dovrà decidere i livelli della produzione per il mese di aprile. Le aspettative del mercato sono per un ulteriore aumento dell’output, di pari passo con la ripresa dell’economia globale, fino a 1,5 milioni di barili al giorno.

Frattanto, le quotazioni del greggio WTI scendono dello 0,97% a 60,05 dollari al barile dopo essere risalite la vigilia sopra 62 dollari. I prezzi del Brent cedono l’1,07% a 63,01 al barile.

Il rialzo dei giorni scorsi era stato sostenuto dall’ok della Camera degli Stati Uniti al maxi-pacchetto di stimoli da 1.900 miliardi per contrastare la pandemia.

(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)