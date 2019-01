Petrolio, prezzi in rally ma Goldman Sachs taglia l’outlook

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue la corsa al recupero dei prezzi del greggio, incurante quasi della pesante sforbiciata alle stime sulle quotazioni per mano di Goldman Sachs.

Citando gli elevati livelli di scorte, la produzione shale e una crescita della domanda più debole delle attese, la banca d’affari prevede per il Brent londinese un prezzo medio di 62,50 dollari al barile quest’anno, in calo rispetto ai 70 dollari stimati in precedenza. Il WTI americano è atteso a 55,50 dollari a fronte dei 64,50 dollari precedenti.

Il focus degli investitori oggi è tuttavia rivolto soprattutto alla riapertura dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina, un incontro che ha come obiettivo di porre fine a una battaglia che dura ormai da quasi un anno.

L’ottimismo sul raggiungimento di un accordo continua a favorire le quotazioni del greggio, che proseguono il rialzo della scorsa settimana: il Brent viaggia a 58,48 dollari al barile in rialzo del 2,22% mentre il WTI scambia a 49,21 dollari (+2,61%). a 48,6 dollari.