Petrolio, prezzi in discesa su dati Baker Hughes

(Teleborsa) – Avvio di settimana in calo per il petrolio, con il future sul Brent che lima lo 0,03% a 63,38 dollari e il WTI in flessione dello 0,38% a 57,14 dollari.

I prezzi dell’oro nero restano non lontano dai massimi registrati nel 2015 grazie all’estensione dei tagli alla produzione fino al 2018 decisa dall’OPEC.

A spingere al ribasso i corsi del petrolio, contribuisce soprattutto il dato Baker Hughes. La società di servizi petroliferi ha registrato, la scorsa settimana, un incremento di due unità degli impianti di trivellazione USA, nella settimana all’8 dicembre, portando il totale a 751, livello più alto da settembre.