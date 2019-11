Petrolio, Presidente Rohani annuncia scoperta maxi giacimento in Iran

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente iraniano Hassan Rohani ha annunciato nel fine settimana un maxi giacimento di petrolio, con all’attivo riserve provate per oltre 50 miliardi di barili di greggio.

Il maxi giacimento, in un campo situato nella provincia meridionale del Khuzesta,, a Sud dell’Iran, aggiungerebbe per l’esattezza 53 miliardi di barili di petrolio alle già corpose riserve iraniane che ammontano a 150 miliardi di barili. Il giacimento si estende per 2.400 chilometri quadrati, da Bostan e Omidiyeh, e si candida a generare fino a 32 miliardi di dollari in entrate.

La scoperta, annunciata dal Presidente Rohani in un discorso tenuto presso la città di Yazd, cuore dell’industria petrolifera iraniana, arriva quasi come una velata minaccia agli Stati Uniti, che hanno imposto delle pesanti sanzioni sull’Iran a causa del nucleare. “Sto dicendo alla Casa Bianca che, nei giorni in cui hanno posto sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano, i lavoratori e gli ingegneri del paese sono in grado di scoprire 53 miliardi di barili di petrolio”, ha affermato il Presidente.