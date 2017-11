Petrolio, OPEC: domanda supererà 100 milioni/barili nel 2020

(Teleborsa) – L’OPEC stima che la domanda globale di greggio non raggiungerà il proprio livello massimo prima del 2040. E’ quanto emerge dall’annuale report World Oil Outlook dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, presentato oggi a Vienna dal segretario OPEC, Mohammed Bakindo e che precede il meeting del cartello, in agenda sempre a Vienna per il 30 novembre.

Secondo il report, una vendita superiore al previsto di veicoli elettrici, potrebbe innescare una impennata della domanda mondiale di oro nero ed un successivo consolidamento entro il 2040.

Barkindo ha spiegato che la domanda di greggio supererà i 100 milioni di barili per la prima volta nel 2020. L’OPEC stima che la crescita a lungo termine della domanda mondiale di greggio si ridurrà regolarmente da una media annuale di 1,3 milioni di barili tra il 2016 e il 2020 a 300 milioni di barili al giorno entro il 2035-2040.