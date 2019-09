Petrolio, neo ministro saudita rassicura su accordi Opec Plus

editato in: da

(Teleborsa) – Il neo ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, ha confermato con enfasi gli impegni presi dal Regno sul contenimento dell’offerta di oro nero con gli altri produttori, affermando che le intese raggiunte nell’Opec Plus potranno andare avanti “fino a che morte non ci separi”. L’esponente della famiglia reale si è presentato con questo messaggio, all’indomani della sua nomina, al World Energy Congress di Abu Dhabi.

Re Salman dell’Arabia Saudita ha, infatti, sostituito il ministro dell’Energia con uno dei suoi figli: il principe Abdulaziz bin Salman. È la prima volta che un principe della famiglia Al Saud guida l’importante ministero dell’Energia.

Rassicurazioni, quindi, per spazzar via le ombre sulla sua nomina, vista da alcuni come fattore che potrebbe accrescere l’incertezza nel settore, sul quale l’Arabia Saudita, primo produttore mondiale, detiene grande influenza.