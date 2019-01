Petrolio, Ministro Costa: “non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò”

editato in: da

(Teleborsa) – il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, riguardo le polemiche sui permessi per le trivellazioni nel Mar Jonio concesse nei giorni scorsi, ha detto: “Da quando sono Ministro. Non sono diventato Ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione”. E ha aggiunto: “Sono al lavoro assieme al Mise per inserire nel Decreto Legge Semplificazioni una norma per lo stop a 40 permessi pendenti”.

Da parte sua, il Sottosegretario Mise Davide Crippa ha disposto l’avvio dell’iter di rigetto per 7 permessi di ricerca del petrolio nel Mar Adriatico e nel Canale di Sicilia. Lo ha spiegato l’esponente M5S rispondendo alle notizie dei giorni scorsi sull’autorizzazione nell’Adriatico delle trivelle.

“Lasciando da parte inutili e sterili polemiche – ha afferma Crippa – sono più che disponibile a incontrare le associazioni, convinto che un lavoro a più mani ci possa permettere di fermare nel modo più celere queste trivellazioni”.